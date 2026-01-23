В Госдуму внесли законопроект об оформлении пьяных водителей по упрощенной схеме

В нижнюю палату отечественного парламента поступил законопроект, который в случае одобрения облегчит работу сотрудников Госавтоинспекции. Они смогут заполнять меньше процессуальных документов, оформляя нетрезвых автомобилистов.

Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. По мнению авторов инициативы, в КоАП нужно прописать, что инспекторы имеют право составлять отдельный протокол об отстранении управления автомобилем или ограничиться такой отметкой в других документах. Аналогичным образом призывают поступить с протоколом о задержании транспортного средства.

Сейчас в общей сложности заполняется от трех до пяти бланков. Помимо всего прочего, гаишники вынуждены заниматься направлением на медосвидетельствование, актом освидетельствования на состояние опьянения и, наконец, протоколом об административном правонарушении.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Москве объявили трехдневную «охоту» на пьяных водителей.