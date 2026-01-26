В России предложили ввести специальные зеленые и бирюзовые госномера для машин

С идеей расширить цветовую палитру государственных номеров выступил Национальный автомобильный союз (НАС). Организация уже направила официальное предложение на рассмотрение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в документе предлагается дополнить уже существующие четыре специализированных цвета, включающие красный (дипломатические), синий (полиция), желтый (такси) и черный (военные), двумя новыми. Электромобили, по мнению инициаторов, можно обозначать зеленым, а беспилотные авто — бирюзовым.

В НАС подчеркивают, что такая мера значительно облегчит работу правоохранительных органов. Инспекторы ДПС смогут мгновенно определять тип транспортного средства даже в большом потоке. Это важно еще и потому, что у владельцев электромобилей есть определенные льготы. А маркировка беспилотников позволит предупреждать об автономности машины окружающих.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что депутат из Свердловска предложил отбирать машины у любителей зимнего дрифта.