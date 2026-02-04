Депутаты предложили ввести бесплатную парковку для ветеранов боевых действий

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» направили на рассмотрение коллег законопроект о расширении льгот для участников боевых действий. Документ предполагает право на бесплатную стоянку для самих ветеранов, членов их семей, а также семей погибших.

Проект предполагает выделение для них 10% от всех стояночных мест

Как сообщает РИА «Новости», с инициативой выступили лидер партии Сергей Миронов и депутат Дмитрий Гусев. На данный момент подобные меры поддержки уже работают в нескольких городах, однако авторы подчеркивают необходимость ввести единый подход для всей страны.

Льгота будет распространяться на все стоянки общего пользования, включая территории около социальных, транспортных и инженерных объектов, а также мест отдыха. На каждой парковке необходимо будет выделить не менее 10% мест (но не менее одного) для этой категории граждан. При этом конкретный порядок реализации этого права будут определять региональные власти путем принятия своих нормативных актов.

