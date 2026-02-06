В Европе разрешили конфисковывать машины, ввезенные из России

И Суд ЕС подтвердил право входящих в него стран конфисковывать автомобили, оказавшиеся на европейской территории вопреки западным антироссийским санкциям. Установленный евробюрократами в 2022 году запрет на ввоз некоторых товаров из России. разъяснили судейские, применяется к любому товару. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на опубликованное решение вышеуказанной инстанции.
Уточняется, что речь идет о любой продукции, на которую распространяются коды так называемой комбинированной номенклатуры, перечисленные в Приложении XXI Регламента ЕС №833/2014. Причем, согласно принятым решениям, нет необходимости постоянно проверять, принесет ли каждая отдельная сделка, покупка, ввоз или передача товара к ощутимому получению прибыли нашей страной.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России хотят изменить правила регистрации автомобилей, находящихся в международном розыске по запросу недружественных стран. Нашим людям решили упростить жизнь и позволить без проблем пользоваться иномарками, ввезенными из-за рубежа.