В Европе разрешили конфисковывать машины, ввезенные из России

Соответствующие разъяснения местной Фемиды появились после того, как в ФРГ возник спор между отечественным автолюбителем и таможней. Россиянин привез в Евросоюз купленную на родине машину с пробегом и попытался поставить ее на учет. Однако немцы конфисковали ТС, сославшись на антироссийские рестрикции. Дело было в Дюссельдорфе, и местный финансовый суд обратился с запросом в вышестоящий орган ЕС чтобы понять, касаются ли общие правила частников, и можно ли регистрировать подобные авто.

И Суд ЕС подтвердил право входящих в него стран конфисковывать автомобили, оказавшиеся на европейской территории вопреки западным антироссийским санкциям. Установленный евробюрократами в 2022 году запрет на ввоз некоторых товаров из России. разъяснили судейские, применяется к любому товару. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на опубликованное решение вышеуказанной инстанции.

Уточняется, что речь идет о любой продукции, на которую распространяются коды так называемой комбинированной номенклатуры, перечисленные в Приложении XXI Регламента ЕС №833/2014. Причем, согласно принятым решениям, нет необходимости постоянно проверять, принесет ли каждая отдельная сделка, покупка, ввоз или передача товара к ощутимому получению прибыли нашей страной.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России хотят изменить правила регистрации автомобилей, находящихся в международном розыске по запросу недружественных стран. Нашим людям решили упростить жизнь и позволить без проблем пользоваться иномарками, ввезенными из-за рубежа.