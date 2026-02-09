Названы российские регионы, где чаще всего лишают «прав» за пьянство

С января по июнь прошлого года отечественных автомобилистов, предпочитающих садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, чаще всего лишали водительских удостоверений в Башкирии, Московской области и Татарстане. В первом случае речь идет более чем о 2,3 тыс. постановлений.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на статистику МВД. Согласно данным представителей ведомства, из-за пристрастия к бутылке в Республике Башкортостан в пешеходов превратились 2346 водителей, в Подмосковье — 2232, а в Татарстане — 2230. Еще в списке российских регионов, вырвавшихся вперед по лишениям «прав» за пьяное вождение, присутствуют Челябинская и Нижегородская области, а также Москва.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года Московская область вышла в плюс почти на 26%, Челябинская — на 12,2%. В то же время в Нижегородской области цифры пошли вниз на 6,7%, в столице — на 7,1%.

За первое полугодие 2025-го за пьяную езду и употребление наркотиков с «правами» попрощались около 53 тыс. наших сограждан. В частности, 3,5 тыс. постановлений суды вынесли в отношении тех, кто принимал запрещенные вещества. В целом годовые показатели стали на 5% позитивнее.