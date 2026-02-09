Комитет Госдумы одобрил копирование материалов о нарушениях ПДД для водителей

У автомобилистов, нарушивших ПДД, может появиться шанс обзавестись копиями видео- и аудиоматериалов, на основании которых оформляются административные дела. Соответствующий законопроект одобрен профильным комитетом Госдумы.

Как сообщает «Российская газета», вполне возможно, что парламентарии рассмотрят документ в первом чтении в ближайшие четверг, 12 февраля. Инициативу внесли в нижнюю палату парламента в минувшем году, уже получен положительный отзыв правительства.

Сегодня водителям частенько отказывают в праве ознакомиться с видеозаписью нарушения до суда. Корректировки помогут избежать подобных ситуаций, поскольку конкретную формулировку планируют прописать в КоАП. В результате автомобилист сможет лучше подготовиться к судебному процессу и грамотнее изложить свою позицию.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, являющегося одним из авторов инициативы, она позволит получать нужные материалы непосредственно на дороге, а не только в отделе ГИБДД.