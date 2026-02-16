В России предложили выявлять пьяных водителей по слюне

Согласно новой инициативе МВД, отечественных автомобилистов предлагается предварительно проверять на состояние опьянения по слюне. Итоги такого тестирования помогут определиться с дальнейшей необходимостью привычного освидетельствования и отстранения от управления машиной.

Как пояснили представители пресс-службы Госавтоинспекции, нововведение позволит сотрудникам ДПС выявлять с помощью современных приборов в том числе нетрезвых водителей без очевидных признаков употребления спиртных напитков. Причем отказ от новоиспеченного теста не грозит водителю какой-либо административной ответственностью в отличие от игнорирования классической процедуры. Так называемое предварительное тестирование собираются проводить исключительно с согласия автомобилистов, однако без видеозаписи обойтись не удастся.

По мнению авторов инициативы, благодаря появлению тестирования по слюне состояние водителя можно будет изначально оценивать объективнее, должно стать меньше конфликтных ситуаций на дороге. И более обоснованным начнет выглядеть проведение обычного освидетельствования, поскольку появится возможность делать выводы по предварительным анализам.

Остается сказать, что на сегодняшний день проект проходит стадию общественного обсуждения, а за рубежом подобная практика уже широко распространена.