В Госдуме призвали на 5 лет продлить «гаражную амнистию»

В нижнюю палату отечественного парламента внесли законопроект, в котором до сентября 2031 года предлагается продлить «гаражную амнистию». Пока она действительна до начала ближайшей осени.

Множество соответствующих объектов до сих пор остается в тени

Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Речь идет об упрощенном порядке оформления прав россиян на объекты гаражного назначения и земельные участки, где расположены постройки для хранения автомобилей.

Механизм «амнистии» дал возможность жителям нашей страны быть полноправными собственниками гаражей, защитить их от сноса, передавать наследникам, а также легально продавать, подчеркнул председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, являющийся одним из авторов законопроекта. По словам парламентария, действующий регламент необходимо сохранить еще на пять лет с учетом масштаба задачи и количества незарегистрированных объектов.

Согласно пояснительной записке, на сегодняшний день максимум гаражей, а именно 17,4 тыс., у нас оформлены «по-белому» в Ленинградской области. Следом с показателем 13 тыс. идет Омская, а потом за счет 9,9 тыс. Московская.