Машина не пострадала, но «прав» лишился: как наказывают виновников бесконтактных ДТП

Большинство отечественных водителей уверено, что авария на дороге — это непременно касание машин участников инцидента с определенными последствиями: притертостями, вмятинами, разбитыми бамперами-фарами. А если «пальцем не тронул», то и отвечать не за что. А ответить, между тем, придется. За что — разбирался портал «АвтоВзгляд».

Можно ли доказать, что авария случилась по вине водителя, в ней не пострадавшего

Заблуждение, что без контакта — нет ДТП развязывает руки дорожным «воспитателям», нервно отстаивающим свою честь, и пытающимся преподать урок очередному «барану». Той же логике следуют и лихачи, играющие в «шашки», вылетающие из дворов торопыги. И часто в результате таких «игр» в отбойнике оказывается ни в чем не повинный водитель.

Да, мы помним, что по ПДД в случае опасной ситуации «рулевой» должен тормозить в пол, а не маневрировать. Однако, по данным «Российского агентства правовой и судебной информации», суды в последнее время рассматривают ситуацию в целом: если маневр водителя запустил цепную реакцию, закон разрешает признать его участником и виновником ДТП, а заодно и вменить ему сокрытие места аварии, со всеми последующими событиями.

Попадавшие в такие ситуации люди описывают поведение таких «не виновных» и попытки доказать это инспектору. На форуме U-mama растерянные женщины ищут правду. В одной из таких веток рекомендуется не пренебрегать видеорегистратором: «Если есть регистратор, можно доказать, что именно его нарушение спровоцировало ДТП».

Фото: globallookpress.com

В бесконтактных ДТП суд смотрит не на факт касания транспортных средств, а на причинно-следственную связь: чей маневр создал ситуацию, из-за которой другой шофер вынужденно сменил траекторию, что и привело к ДТП. Если связь доказана, то провокатор признается виновником аварии, вне зависимости от наличия повреждений.

Верховный суд РФ прямо указывает, что статус участника инцидента не зависит от столкновения. Важна связь между действиями водителя и последствиями. Эту же идею поддержал Конституционный суд РФ, и если провокатор уехал, то тогда он попадает под действие ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ — оставление места ДТП, с риском лишения «прав» на 1-1,5 года или ареста до 15 суток. Однако есть нюанс: для наказания за оставления места аварии важно доказать, что водитель понимал свою причастность к ней и все равно уехал.

Судебная практика подтверждается и на конкретных примерах. В судебном разборе от 20 октября 2025 года такой лихач получил арест за то, что согласно определению суда «Маневр привел к аварии между другими автомобилями, а он уехал». Верховный суд оставил наказание в силе, отдельно подчеркнув позицию Конституционного суда.

Аналогичный случай был и Лефортовском суде. Как сообщается на порте Mos-gorsud, признано, что резкое перестроение и торможение одного водителя находится в прямой связи с последующим столкновением других машин. Решение лишить виновника «прав» за оставление места ДТП было признано законным, хотя его автомобиль в аварии не пострадал.

Фото: Razmik Zackaryan/globallookpress.com

А вот с компенсацией по ОСАГО все упирается в доказательства. Сам страховой случай возможен и без касания, но нужно показать, что ущерб возник именно из-за действий провокатора. Но если контакта не было, нужно обращаться в страховую виновника. Если у него нет полиса, то расходы на ремонт придется взыскивать с самого водителя, спровоцировавшего аварию. А вот за компенсацией за полученный вред здоровью можно обращаться в Российский союз автостраховщиков.

Видеорегистратор тут — основной инструмент доказательства свой правоты. Еще лучше найти свидетелей. Без каких-либо доказательств, инспектор с большой долей вероятности обвинит вас в том, что именно вы не справились с управлением, не выбрали подходящий скоростной режим и не предприняли действия для полной остановки. Однако тут надо настаивать на проверке данных камер ГИБДД, если они, конечно, в конкретной локации имеются.