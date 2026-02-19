Госдума одобрила нововведения по копированию материалов о нарушениях ПДД

Законопроект опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента. Окончательное одобрение корректировок в КоАП поможет бороться с формальным подходом к рассмотрению спорных ситуаций, в которые нередко попадают автовладельцы, отметил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, являющийся одним из авторов инициативы.
Нововведение должны оценить водители, регулярно сталкивающиеся с запретами копировать тексты, аудио- и видеоматериалы без судебных решений, добавил парламентарий.
Согласно действующему законодательству, у граждан, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших и их представителей пока нет права на выписки и копии актуальных материалов.