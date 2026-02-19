Госдума одобрила нововведения по копированию материалов о нарушениях ПДД

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предлагает закрепить право автомобилистов на копирование административных производств, касающихся их материалов дел. Реализация инициативы позволит нарушителям ПДД без проволочек делать дубликаты.

Законопроект опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента. Окончательное одобрение корректировок в КоАП поможет бороться с формальным подходом к рассмотрению спорных ситуаций, в которые нередко попадают автовладельцы, отметил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, являющийся одним из авторов инициативы.

Нововведение должны оценить водители, регулярно сталкивающиеся с запретами копировать тексты, аудио- и видеоматериалы без судебных решений, добавил парламентарий.

Согласно действующему законодательству, у граждан, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших и их представителей пока нет права на выписки и копии актуальных материалов.