За злостные нарушения ПДД москвичей лишили 260 автомобилей

Транспортные средства отошли в доход государства

По итогам прошлого года столичные водители, которые систематически игнорировали ПДД, лишились 260 автомобилей. Согласно судебным приговорам, соответствующие легковушки теперь принадлежат государству.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры. Представители ведомства напомнили, что в качестве меры наказания за ряд нарушений в области дорожного движения конфискация автомобилей предусмотрена Уголовным кодексом. Например, в нашей стране можно безвозвратно распрощаться с «железным конем», второй раз попавшись за рулем в состоянии опьянения, либо при повторном отказе проходить медицинское освидетельствование.

Еще личного транспорта можно лишиться за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Аналогичная мера грозит за выезд на встречную полосу автомобилистам, у которых прежде отбирали «права». Также расставание с машиной способна обеспечить дорожная авария, если ее участники погибли или их здоровью был причинен тяжкий вред.

