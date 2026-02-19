За злостные нарушения ПДД москвичей лишили 260 автомобилей

Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры. Представители ведомства напомнили, что в качестве меры наказания за ряд нарушений в области дорожного движения конфискация автомобилей предусмотрена Уголовным кодексом. Например, в нашей стране можно безвозвратно распрощаться с «железным конем», второй раз попавшись за рулем в состоянии опьянения, либо при повторном отказе проходить медицинское освидетельствование.

Еще личного транспорта можно лишиться за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Аналогичная мера грозит за выезд на встречную полосу автомобилистам, у которых прежде отбирали «права». Также расставание с машиной способна обеспечить дорожная авария, если ее участники погибли или их здоровью был причинен тяжкий вред.