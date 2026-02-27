В России планируют разрешить управление вездеходами без тракторных «прав»

В перспективе будет достаточно иметь удостоверение категории В

Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Если документ благополучно пройдет все последующие необходимые стадии, в будущем отпадет надобность в удостоверении тракториста-машиниста.

По словам авторов инициативы, ее реализация даст толчок к развитию внутреннего туризма. В большинстве случаев любители активного отдыха пока управляют своей автовездеходной техникой без нужных документов и не могут официально превратить эти путешествия в бизнес, уточняется в пояснительной записке.

На сегодняшний день в некоторых случаях достаточно иметь «права» категорий A или B, чтобы легально управлять мотоциклетной самоходной техникой, относящейся к типу AI. Сюда же относятся снегоходы и квадроциклы. Более тяжелые транспортные средства — это уже AII с максимальной массой до 3,5 тонны с числом посадочных мест до 8. С подобными параметрами строят вездеходы для групповых перевозок.