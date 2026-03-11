430

В Госдуме поддержали упрощение процедуры оформления пьяных водителей

Существующая схема отнимает много времени у гаишников

Представители комитета Госдумы по госстроительству и законодательству одобрили упрощенную процедуру оформления нетрезвых автомобилистов. Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента, его рекомендовали принять в первом чтении.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Если корректировки будут реализованы, жизнь инспекторов ГИБДД станет проще, поскольку им разрешат заполнять меньше протоколов. Сейчас их количество может доходить до пяти, в том числе в перечень входят постановления о задержании транспортного средства и отстранении водителя от управления. Как раз от них предлагают отказаться авторы вышеупомянутого законопроекта, чтобы избавиться от избыточных временных затрат.

Отдельные протоколы призывают заменить отметками в других документах. Например, можно внести нужные данные в постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Ожидается, что за год упрощенная схема позволит гаишникам сэкономить до 33,6 тыс. рабочих часов и снизить затраты на бумагу.

