В Госдуме поддержали упрощение процедуры оформления пьяных водителей

Представители комитета Госдумы по госстроительству и законодательству одобрили упрощенную процедуру оформления нетрезвых автомобилистов. Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента, его рекомендовали принять в первом чтении.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Если корректировки будут реализованы, жизнь инспекторов ГИБДД станет проще, поскольку им разрешат заполнять меньше протоколов. Сейчас их количество может доходить до пяти, в том числе в перечень входят постановления о задержании транспортного средства и отстранении водителя от управления. Как раз от них предлагают отказаться авторы вышеупомянутого законопроекта, чтобы избавиться от избыточных временных затрат.

Отдельные протоколы призывают заменить отметками в других документах. Например, можно внести нужные данные в постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Ожидается, что за год упрощенная схема позволит гаишникам сэкономить до 33,6 тыс. рабочих часов и снизить затраты на бумагу.