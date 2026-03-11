В России начнут быстрее передавать государству невостребованные автомобили

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ инициирован правительством. Речь идет о корректировках в закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Суть в том, что прежние сроки обращения имущества в госсобственность приводили к порче товаров и затариванию складов, что заставляло расходовать больше бюджетных средств.
Например, с середины весны 2023-го по начало зимы 2024-го на официальном сайте ФТС были размещены данные почти о 90 авто с общим грузом на четыре сотни тонн. За указанный период их судьбой заинтересовались лишь 6% владельцев, причем большинство сделало это в первую же неделю, отметил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.