В России начнут быстрее передавать государству невостребованные автомобили

Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон, позволяющий Федеральной таможенной службе (ФТС) публиковать сведения о невостребованных автомобилях на 30 дней вместо 60. Когда обозначенный срок истекает, транспортные средства переходят в федеральную собственность.

Сроки простоя на таможне сократили в два раза

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ инициирован правительством. Речь идет о корректировках в закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Суть в том, что прежние сроки обращения имущества в госсобственность приводили к порче товаров и затариванию складов, что заставляло расходовать больше бюджетных средств.

Например, с середины весны 2023-го по начало зимы 2024-го на официальном сайте ФТС были размещены данные почти о 90 авто с общим грузом на четыре сотни тонн. За указанный период их судьбой заинтересовались лишь 6% владельцев, причем большинство сделало это в первую же неделю, отметил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.