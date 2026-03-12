Госдуму призвали одобрить покупку автомобиля с помощью маткапитала

В Госдуму направили корректировки в законодательство, позволяющие использовать сертификат на материнский капитал для приобретения автомобилей. Нововведения должны облегчить жизнь родителям.

Как сообщает РИА «Новости», на сей раз авторами инициативы являются депутаты фракции «Справедливая Россия». Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, личный транспорт позволит быстрее решать бытовые вопросы семьям с детьми. Например, их можно будет возить в сады и школы, больницы, также появится возможность организовать совместный отдых «на колесах». Все перечисленное особенно актуально для многодетных, в их случае легковушку скорее можно назвать необходимостью, чем роскошью.

Отметим, что идея не оригинальна, в разное время ее выдвигали представители различных фракций. Однако поддержки со стороны нижней палаты парламента и кабинета министров таки не последовало. При таком раскладе весьма вероятно, что возможности материнского капитала останутся прежними, и расширения диапазона государственной субсидии на легковушки ждать не стоит.