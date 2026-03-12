Госдуму призвали одобрить покупку автомобиля с помощью маткапитала

Как сообщает РИА «Новости», на сей раз авторами инициативы являются депутаты фракции «Справедливая Россия». Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, личный транспорт позволит быстрее решать бытовые вопросы семьям с детьми. Например, их можно будет возить в сады и школы, больницы, также появится возможность организовать совместный отдых «на колесах». Все перечисленное особенно актуально для многодетных, в их случае легковушку скорее можно назвать необходимостью, чем роскошью.
Отметим, что идея не оригинальна, в разное время ее выдвигали представители различных фракций. Однако поддержки со стороны нижней палаты парламента и кабинета министров таки не последовало. При таком раскладе весьма вероятно, что возможности материнского капитала останутся прежними, и расширения диапазона государственной субсидии на легковушки ждать не стоит.