В Москве планируют использовать шумомеры с 2027 года

В столице уже со следующего года могут появиться шумомеры. Речь идет о приборах, измеряющих уровень шума, исходящего от автомобилей и других видов транспорта.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заммэра Москвы Максима Ликсутова. По его словам, городские власти всерьез задумались об установке шумомеров еще пару лет назад, прислушавшись к многочисленным просьбам местных жителей.

В итоге нужный прибор был создан и даже сертифицирован. Но для его использования необходимо внести поправки в КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях). В рамках реализации задуманного представители Мосгордумы должны обратиться к депутатам нижней палаты парламента. Ожидается, что соответствующие решения будут приняты на высшем уровне в 2027 году.

Скорее всего, грозой водителей шумных машин и мотоциклов станет шумомер с рабочим названием «Эфир», оборудованный камерой и четверкой направленных микрофонов, о чем ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».