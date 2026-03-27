Мораторий на установку кнопок SOS в импортные авто физлиц отменять пока не будут

Мораторий на установку «ЭРА-ГЛОНАСС» в автомобили, которые россияне в частном порядке привозят из-за рубежа, ввели в 2022 году, и он должен был действовать до конца 2027-го. Потом планы изменились: поблажку решили отменить с 1 апреля 2026-го. Теперь же стало известно, что всё снова переигралось.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление Минпромторга. В ведомстве пояснили, что реализация законодательной инициативы переносится на более поздний срок. Но на какой именно — не уточняется. Зато известно, что на сегодняшний день проект профильного постановления проходит этап межведомственного согласования.

Сейчас в России работает больше десятка отечественных компаний, которые занимаются производством кнопок SOS. Поэтому их дефицита не ожидается, если дело все-таки дойдет до обязательной установки в автомобили, добытые физлицами за границей. Пока же мораторий продолжает действовать.

Напомним, без тревожных кнопок автомобилисты лишены возможности вызвать помощь при ДТП через государственную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС». К концу прошлого года подобные гаджеты имело только 23% машин в стране.

