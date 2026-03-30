В России призвали ввести регистрацию питбайков

С просьбой оценить механизм ввоза и продаж питбайков в нашей стране в Генпрокуратуру обратился Национальный автомобильный союз (НАС). Представители организации считают такую мототехнику опасной и уверены, что ее необходимо приравнять к транспортным средствам (ТС) — а значит, и регистрировать соответствующим образом.

Как сообщают «Известия», в НАС предложили сертифицировать питбайки, мотоциклы для езды по бездорожью и квадроциклы в качестве ТС категорий L1 и L3. Реализация инициативы позволит им обзавестись VIN-номером, ПТС (паспорт транспортного средства) или ПСМ (паспорт самоходной машины), а также государственными регистрационными знаками.

Питбайки приезжают к нам в качестве спортинветаря. То есть импортные мини-мотоциклы и квадроциклы, на которых с пяти лет могут ездить дети, годами продаются в стране без документов, не соответствуют существующим техническим требованиям и не проходят таможенную очистку как ТС.

Кроме того, для квадроциклов не предусмотрена уплата утильсбора и транспортного налога. В итоге невозможно оценить объем парка подобной техники в России и подсчитать потери бюджета, указано в письме, направленном генпрокурору Александру Гуцану.

Общественники обратили внимание, что за девять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 659 аварий с участием детей за рулем питбайков. В результате погибло 23 ребенка, передвигающихся на них, а 752 получили травмы.

