В Подмосковье штрафов «за ремень» стало в 3 раза больше: почему и как это влияет на безопасность

В Московской области резко выросло количество «писем счастья» за непристегнутый ремень безопасности. Но виной тому, как говорят эксперты портала «АвтоВзгляд», не внезапное снижение дисциплины водителей, а технологический скачок: на дорогах появились камеры с искусственным интеллектом нового поколения.

Сухие цифры говорят сами за себя. Если за первые три месяца прошлого года автоматика зафиксировала лишь 44,3 тысячи нарушителей, то за аналогичный период нынешнего — уже 122,5 тысячи. Нейросети научились не просто делать снимки, но и самостоятельно анализировать фотоматериалы: в частности, отличать темную полосу ремня от одежды.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркивает: взрывная динамика в статистике не означает, что россияне массово перестали заботиться о собственной безопасности. Секрет в расширении зоны покрытия.

«Мы модернизируем существующие комплексы — у значительной их части появляется функция распознавания ремня. Это, безусловно, позитивно сказывается на культуре вождения и общей безопасности движения», — пояснил Сибатулин. Однако эксперты, опрошенные нашей редакцией, не могут согласиться с этим в полной мере.

Так, генеральный директор Frank Auto Ирина Франк в разговоре с порталом «АвтоВзгляд» отметила, что прямой корреляции между шквалом штрафов и снижением аварийности в моменте нет. По ее мнению, этот механизм работает как «долгосрочный дисциплинирующий фактор», который уменьшит число жертв со временем, но не завтра утром.

«Чтобы оценить реальное влияние, нужно анализировать динамику именно тех ДТП, где сопутствующим нарушением был непристегнутый ремень. Данные за 2025 год показывают, что проблема по-прежнему стоит остро: в таких авариях продолжали гибнуть люди», — уточнила Франк.

Впрочем, определенный позитив уже наметился. В ГК «АвтоСпецЦентр» подсчитали, что рост автоматических фиксаций совпал с общим улучшением статистики в регионе. В январе и феврале 2026 года число происшествий с пострадавшими снизилось на 18%, а количество погибших — вдвое. В первые дни года динамика оказалась еще более впечатляющей — падение смертности на 66%. Эксперты связывают это с комплексом мер: от улучшения освещения переходов до установки новых знаков. Вероятно, свою лепту внес и вездесущий ИИ.

Напомним, сейчас штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1500 рублей. Его проиндексировали в январе 2025-го. Ужесточения наказания в обозримом будущем ожидать не стоит, говорит Ирина Франк. Подобную инициативу в Госдуме уже обсуждали, но поддержки она не получила.

«Сейчас ставка, скорее всего, будет сделана на расширение сети распознающих комплексов и разъяснительную работу, а не на ужесточение фискального давления», — считает эксперт.

Но есть и еще один нюанс: камеры фиксируют не только беспечных водителей, но и непристегнутых пассажиров — на те же 1500 целковых. Разумеется, это правильно. Ведь по статистике Минтранса, из 122 тысяч штрафов «за ремень» около 15 тысяч пришлось на нарушения седоков.

Однако, как мы понимаем, постановление в автоматическом режиме выписывается на владельца транспортного средства. А потому такие штрафы прилетают, в том числе, таксопаркам и извозчикам-частникам, работающим на своих машинах. Законных инструментов переложить ответственность на клиента не существует. Так что у водителя остается лишь два варианта: убедить пассажира пристегнуться либо отменить поездку.

«Формально пассажир тоже нарушает, и ему грозит отдельное наказание по статье 12.29 КоАП — штраф 500 рублей или предупреждение. Но на практике в подавляющем большинстве случаев наказывают именно того, кто за рулем», — резюмирует эксперт.