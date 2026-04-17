Продление скидки на штраф на время обжалования: эксперт прокомментировал проект

Депутаты фракции «Новые Люди» вышли с очередной инициативой: они предложили установить продление срока льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД в том случае, если водитель решил обжаловать постановление. Однако, по мнению эксперта портала «АвтоВзгляд», работать такая система может лишь при выполнении нескольких условий.

Юрист Немков: «ключевой вопрос не в самой идее, а в механике»

Как сообщает РИА «Новости», обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева уже направлено. Авторы законопроекта считают справедливым сохранять за водителем право оплатить штраф со скидкой до вынесения решения по жалобе, если та была подана в установленный законом срок.

Николай Немков, управляющий партнер юридической компании «Консультант», практикующий юрист с опытом более 20 лет, называет эту идею разумной. По его словам, право на обжалование не должно оборачиваться финансовым наказанием, а в текущей конструкции есть очевидный перекос.

«На практике это ставит человека перед жесткой развилкой. Либо платить быстро, чтобы сохранить скидку. Либо начинать процесс обжалования и рисковать этой льготой», — комментирует Немков.

При этом он предупреждает о возможных рисках злоупотреблений: если просто «замораживать» скидку по факту любой жалобы, то появятся формальные обращения ради выигрыша времени. Поэтому ключевой вопрос не в самой идее, а в механике.

Эксперт предлагает рабочую модель с тремя базовыми предохранителями. Первый: заморозка действует только при первой жалобе, поданной в срок. Второй: повторные однотипные жалобы, обращения с нарушениями или пропуском срока не должны влиять на льготный период. Третий: после отказа по отмене штрафа у водителя должен оставаться реальный срок для оплаты со скидкой — условно 7-10 дней с момента получения решения.

С технической точки зрения, отмечает Немков, задача не выглядит чрезмерно сложной. Система уже оперирует статусами «жалоба подана», «рассмотрена», «постановление вступило в силу». Проблема в другом — в синхронизации этих статусов между ведомственными системами и платежными сервисами. И это ключевой риск.

«Если из-за технического сбоя водитель потеряет право на скидку, перекладывать этот риск на него неправильно. В таких ситуациях ответственность должно нести государство», — заявляет юрист.

Он напоминает: Конституционный Суд в постановлении от 13 марта 2026 года № 14-П подтвердил, что при наличии права на льготную оплату бюджет не вправе удерживать излишне уплаченные суммы. В новой модели это необходимо закрепить прямо.

Итоговая позиция Немкова выглядит так: мера своевременная и справедливая, но работать будет только при двух условиях. «Четкие процессуальные фильтры, которые исключают формальные жалобы. И понятная ответственность государства за сбои цифровой инфраструктуры. Иначе есть риск, что из корректной идеи получится еще один инструмент для злоупотреблений», — резюмирует эксперт.

Напомним, что с 1 января 2025 года, в соответствии с КоАП РФ, действуют новые правила предоставления скидок на оплату штрафов. Теперь льгота составляет не 50%, а 25%. Зато срок увеличился с 20 до 30 дней.