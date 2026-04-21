Госдума разрешила водителям копировать материалы административных дел

Во вторник, 21 апреля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в КоАП РФ. Документ закрепляет право копировать материалы административных дел для тех, в отношении кого они ведутся, а также для потерпевших, их защитников и представителей. Текст законопроекта опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в несколько статей 25-й главы КоАП РФ. Один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, ранее пояснял, что нововведение в первую очередь заинтересует автомобилистов. Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда без решения суда они не могут сделать копии текстовых, аудио- или видеоматериалов по своему административному делу. По словам депутата, принятые изменения помогут уйти от формального подхода при разборе спорных ситуаций.

Сейчас в Гражданском процессуальном кодексе, Кодексе административного судопроизводства, Арбитражном процессуальном кодексе и Уголовном процессуальном кодексе прописано, что участники дела и их представители могут знакомиться с материалами, делать из них выписки и снимать копии. Однако в КоАП РФ такого права у лиц, в отношении которых ведется административное производство, у потерпевших и их представителей до сих пор не было. Принятые поправки устраняют этот пробел.

Таким образом, после вступления закона в силу граждане смогут на законных основаниях получать копии документов и записей по своим административным делам еще до обращения в суд. Это должно упростить процесс подготовки к защите и сделать процедуру разбирательства более прозрачной.