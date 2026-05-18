В России появится ГОСТ на безопасную перевозку детей

С сентября 2026 года в нашей стране планируют ввести ГОСТ на безопасную перевозку детей. На сегодняшний день нововведения одобрены Росстандаратом.

Стандарт уже принят, он должен вступить в силу осенью

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителей ведомства. По их словам, принятие нового ГОСТа связано с формированием единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и учащихся. Ситуация обусловлена повышением уровня безопасности на всех этапах транспортного процесса.

ГОСТ устанавливает критерии для оценки рисков во время перевозок. После одобрения соответствующего документа должна проводиться системная работа по выявлению, оценке, предупреждению и контролю факторов, способных повлиять на безопасность.

Уточняется, что риски нужно оценивать на всех этапах. Например, во время движения по маршруту, при посадке и высадке пассажиров. Важен регулярный мониторинг инцидентов и событий, которые могут быть потенциально опасны. Помимо всего прочего, ГОСТ разъясняет, как реагировать на нештатные ситуации.

