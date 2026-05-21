Эксперт не считает появление камер на ж/д переездах «кормушкой» для бюджета

Минтранс вынес на общественное обсуждение проект постановления об установке на железнодорожных переездах комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений. В ведомстве уверены: камеры снизят аварийность, ведь столкновения машин с поездами как правило заканчиваются трагедией. В первую очередь комплексы появятся на переездах, где уже случались такие ДТП. Но не станет ли подобное развитие очередной кормушкой для бюджета, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Вопрос не праздный, поскольку ряд правозащитников уже высказались в том смысле, что размещениедорогостоящих камер на ж/д переездах неоправданно. Мол, аварии здесь хотя и резонансны, но все же редки. К тому же на большинстве переездов, скажем, Подмосковья и ряда других регионов стоят шлагбаумы и подъемные барьеры — проскочить на красный почти невозможно. Зато камеры начнут штрафовать за мелочи: например, если водитель чуть раньше тронулся или чуть позже закончил переезд.

Портал «АвтоВзгляд» попросил прокомментировать ситуацию автоюриста Юлию Петрову, которая уверена, что за «просто так» эти приборы «наказывать» автовладельцев не смогут хотя бы потому, что в ПДД нет четко прописанных временных рамок, когда начинается и заканчивается процесс переезда транспортного средства через переезд. То есть наказания за слишком медленное (или наоборот — молниеносное) его преодоление не существует.

— Время, отведенное на пересечение ж/дпереезда, законодательно не установлено, что вполне логично, — считает эксперт. — При этом п.п. 3 и 4 ст.15 ПДД четко прописывают все действия водителя в таких локациях. В частности, четко оговорен запрет на выезд на переезд при запрещающих сигнала.

В такой ситуации водитель должен остановиться у стоп-линии и (или) знака 6.16, знака 2.5, а если их нет — не ближе 5 м от светофора или шлагбаума, а при отсутствии светофора или шлагбаума — не ближе 10 м до ближайшего рельса.

Если камеры зафиксируют это нарушение, ответственность наступит по ч. 1 ст.12.10 КоАП РФ: штраф в 5000 рублей (то есть в данном случае лишить водителя «прав» на основании данных автоматических камер нельзя). Аварии на ж/д переездах влекут слишком серьезные последствия, чтобы водителям давали право «отступать» от требований ПДД, — уверена г-жа Петрова.

Ну а для особо дотошных читателе напомним, за что же конкретно придется отдать те самые 5000. Итак, ПДД запрещают продолжать движение при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора); при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума); при запрещающем сигнале дежурного по переезду; если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде; если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Кроме того, запрещается объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства; самовольно открывать шлагбаум; провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы; без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш.