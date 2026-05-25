Аварийщики: автокурсы выпускают на дороги неумелых водил, а ГИБДД закрывает на это глаза

По данным МВД России, в 2025 году на автодорогах общего пользования произошло 128 тысяч происшествий — на 3,1% меньше, чем годом ранее. Однако за общим благополучием скрывается тревожная тенденция: начинающие автомобилисты попадают в ДТП вдвое чаще, чем водители в среднем по стране. Тяжелые происшествия — опрокидывания и съезды с дороги — фиксируются у новичков втрое чаще. По их вине на 76% чаще случаются наезды на людей и животных, а свои машины они повреждают на парковках в полтора раза чаще опытных коллег. Самое тревожное: число погибших в ДТП по вине «рулевых» со стажем менее двух лет в 2025 году выросло на 17%. Почему так происходит и что с этим делать, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Ответ на заданные вопросы во многом следует искать в системе подготовки водителей. Закон «О безопасности дорожного движения» требует, чтобы каждая автошкола имела заключение ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы — классов, автомобилей и площадок — установленным требованиям. Без такой бумаги невозможно получить лицензию, без нее учеников не допустят к экзаменам. Согласно приказу МВД, заключение выдается сроком на пять лет.

Так должно быть в теории. На практике все иначе. На недавнем заседании в Общественной палате РФ, посвященном безопасности дорожного движения и качеству подготовки водителей, выяснилось поразительное: в 54 регионах страны действуют автошколы, чьи заключения выданы не на пять лет, а бессрочно. Однажды проверив материальную базу, инспекторы выдали заветный документ — и больше к этому вопросу не возвращались. Вся эта информация открыто опубликована на официальном сайте ГИБДД.

Пожизненно оборудованные классы и пожизненно исправные машины — почти волшебство. Особенно если учесть, что учебный автомобиль служит максимум десять лет. Еще в 30 регионах заключения выданы на сроки 10, 11, 14, 15 и 20 лет. Рекордсмен — Липецкая область, где документ оформлен на 45 лет. Ну и какие водители выйдут из стен автокурсов, где учат ездить на раритетных авто по раритетным методичкам?

Особенно учитывая тот факт, что программы подготовки водителей пересматриваются примерно раз в шесть лет, за это время требования успевают измениться семь раз — а заключение ГИБДД останется прежним. Единственный регион, где все в порядке — Чукотка. Там работают две автошколы, и обе имеют заключения с положенным пятилетним сроком действия.

Не лишним будет вспомнить и о том, что с прошлого года за выдачу такого заключения введена государственная пошлина — 15 000 рублей с одной автошколы. Сколько недополучает бюджет в условиях нынешнего дефицита средств из-за бездействия Госавтоинспекции — вопрос риторический.

Между тем Указом Президента № 711 на ГИБДД возложена обязанность выдавать заключения единообразно, в порядке, определяемом МВД. А само МВД, повторим, своим приказом №50 установило срок в пять лет. Получается, инспекторы на местах нарушают не только распоряжение собственного министра, но и главы государства.

Учитывая, что первые заключения ГИБДД выдавались еще в 2014 году, учебные машины с дополнительными педалями в иных автошколах могут быть проверены последний раз более десяти лет назад. О чем рядовые курсанты, разумеется, не догадываются.

Тупиковая, согласитесь, ситуация, из которой, однако, выход есть, причем довольно простой. Беда только в том, ГИБДД напрочь отказывается его замечать.

— Прежде всего, — уверен эксперт в сфере подготовки водителей Александр Лыткин, — необходимо внести в проект приказа МВД России о внесении изменений в Порядок согласования основных программ профессионального обучения водителей, утвержденный приказом МВД от 4 февраля 2019 года №49, все необходимые основания для отказа в согласовании образовательных программ, не соответствующих требованиям ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и примерных программ, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ № 505.

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 «Закона об образовании» нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. Это значит, что автошколам следует приложить максимальные усилия для приведения своих программ в соответствие установленным требованиям с последующим их согласованием в ГАИ. А МВД России — предусмотреть в новом приказе порядок аннулирования уже согласованных программ, если в них обнаружены нарушения.

Проект приказа МВД о внесении изменений в Порядок выдачи заключений о соответствии учебно-материальной базы должен предусматривать обследование автошкол по новым требованиям, установленным упомянутым выше приказом Минпросвещения. Кроме того, в самом заключении следует указывать, может ли автошкола применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, или нет — ведь требования к учебно-материальной базе с использованием ДОТ и без них кардинально различаются. Информационная открытость позволит будущим курсантам, выбирающим автошколу через официальный сайт ГИБДД, получать достоверные сведения.

Наконец, «Стратегия повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», утвержденная Указом Президента №841, прямо предусматривает укрепление роли общественности в этой сфере — участие в профильных организациях, содействие выявлению и пресечению нарушений. Общественным объединениям и профессиональным союзам автошкол в конструктивном взаимодействии с Госавтоинспекцией следует приложить максимум усилий для решения накопившихся проблем, — резюмирует собеседник портала «АвтоВзгляд».