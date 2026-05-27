Госдума одобрила продление «гаражной амнистии» на пять лет

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, продлевающий действие «гаражной амнистии» до начала осени 2031 года. Речь идет об упрощенном порядке оформления прав на гаражи и земельные участки под ними. Пока срок действия механизма ограничивается 1 сентября текущего года.

Анатолий Белецкий

Как сообщает РИА «Новости», законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Владимир Якушев. Инициатива направлена на защиту имущественных прав россиян.

«Гаражная амнистия» дала нашим соотечественникам возможность стать полноправными собственниками своего имущества, а также защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в рамках правового поля, пояснял г-н Крашенинников. Он считает, что продление на пять лет необходимо с учетом масштаба задачи и количества незарегистрированных объектов.

Проверка оформления законности гаражей сейчас выстроена достаточно строго, отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Росреестр занимается правовой экспертизой документов, муниципалитеты проверяют основания для предоставления земли, а за достоверность технических планов отвечают кадастровые инженеры.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как оформить в собственность «квартиру для машины».

