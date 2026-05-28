Психолог объяснил массовое превышение водителями разрешенной скорости на 20 км/ч

Глава «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин предлагает с помощью ИИ проверить состояние дорог, проанализировать трафик и пересмотреть скоростные лимиты в сторону увеличения там, где это возможно. Однако профильные специалисты уверены, что повышать максимально разрешенную скорость нужно одновременно с отменой так называемого нештрафуемого порога, иначе водители массово понесутся исключительно на 130 км/ч. В это связи портал «АвтоВзгляд» поинтересовался у психолога, можно ли сломать рефлекс «плюс двадцать» и почему повышение лимитов без снижения порога приведет к увеличению скорости всего потока.

Эксперт уверен, что сам по себе пересмотр скоростных лимитов не гарантирует ни роста, ни снижения аварийности

— Проблема скоростных ограничений связана не только с дорогами и машинами, а с психологией восприятия риска, — считает психолог Родион Чепалов. — Большинство водителей оценивают безопасность не по официальному знаку, а по собственному ощущению контроля. Иными словами, если трасса широкая, ровная, современная, у человека возникает чувство, что дорога позволяет ехать быстрее. Поэтому многие давно психологически воспринимают ограничение плюс негласные 20 км/ч как реальную норму, — поясняет эксперт.

По его словам, в психологии восприятия транспорта существует эффект компенсации риска: когда техника становится безопаснее, люди часто начинают вести себя рискованнее. Водитель в современной машине с хорошими тормозами и системами безопасности может ехать агрессивнее, потому что субъективно чувствует себя защищенным.

Чепалов выделил три типа водителей. «Рациональный» адаптируется под дорогу, погоду и поток. Если лимиты пересмотрят разумно, такой водитель поедет безопаснее и спокойнее. «Игрок» превышает скорость ради эмоционального удовольствия и ощущения свободы — если лимит повысят, он психологически все равно захочет выйти за новую границу. «Тревожный» едет медленнее потока, потому что боится скорости и аварий.

— Сам по себе пересмотр лимитов не гарантирует ни роста, ни снижения аварийности, -уверен специалист. — Психике водителя нужны понятные и логичные правила. Когда ограничения выглядят искусственно заниженными, люди начинают меньше доверять всей системе. Это опасно психологически: возникает культура «немного нарушать нормально», — предупреждает Чепалов.

ИИ-аудит трасс, по его мнению, может в итоге дать водителю ощущение справедливости. Если алгоритм учитывает трафик, освещение, погоду и аварийность, психика воспринимает ограничения как более обоснованные. Человек легче принимает правило, когда понимает его смысл.

Чепалов добавил, что для безопасного движения человеку нужны не только хорошие дороги и автомобили, но и нормальное психологическое состояние. Хронический стресс, недосып, агрессия, ощущение постоянной гонки резко ухудшают внимание. Иногда опаснее не высокая скорость сама по себе, а эмоционально перегруженный водитель, который едет «на нервах».

— Будущее дорожной безопасности, — резюмирует эксперт, — это сочетание инфраструктуры, понятных правил и понимания психологии поведения человека за рулем.