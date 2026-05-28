Россиян станут жестче наказывать из-за детей, игнорирующих ПДД

В нашей стране планируют создать проект федерального закона, позволяющий более сурово обходиться с родителями, чьи дети нарушают ПДД. Разработкой нововведений займутся Минюст и МВД.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила Госавтоинспекция. В ведомстве уточнили, что корректировки в законодательство обусловлены содержанием стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденной правительством. Согласно регламенту, эксперты обязаны представить профильный документ до начала следующего года.

По действующим правилам для родителей или законных представителей несовершеннолетних за нарушение детьми правил дорожного движения предусмотрена как административная, так и гражданско-правовая ответственность. За проступки ребенка с учетом его возраста взрослые обязаны выплачивать штрафы, а также компенсировать пострадавшей стороне и моральный, и материальный ущерб. Более того, предусмотрено наказание на сумму от 100 до 500 рублей за ненадлежащее воспитание.

Остается сказать, что подробностей о более суровых способах воздействия на родителей провинившихся детей на федеральном уровне пока не приводится.

