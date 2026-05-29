Власти будут следить за пробегом автомобилей простых россиян

Правительство России приняло решение изучить вопрос, связанный с разработкой новой методики учета информации об автомобилях обычных граждан. На сей раз речь идет о всеобъемлющем мониторинге пробега транспортных средств. Соответствующее поручение получили сразу три ведомства.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на профильный документ кабмина. Согласно содержанию, на основе данных с одометров автомобилей простых российских водителей, которые имеют возможность и предпочитают передвигаться по нашей стране на личном транспорте, кабмин планирует вычислять относительные показатели аварийности.

Проработкой проекта займутся Минтранс, Минэкономразвития и Росстат. Поставленная перед ними задача должна быть реализована в 2030 году. Отчитаться о проделанной работе перед властями страны ведомствам предстоит в формате доклада.

Напомним, недавно в России задумались о едином учете всех машин на дорогах. Процедура считается необходимой, поскольку позволяет определить интенсивность транспортного потока и критерии к пропускной способности улиц и магистралей.

