В МЧС опровергли введение запрета на мобильные телефоны на заправках

Представители МЧС России опровергли информацию о запрете использования мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Ведомство отреагировало на слухи о том, что водителям с 1 июня могут отказать в обслуживании на АЗС за разговоры по смартфону.

Согласно данным, опубликованным в официальном паблике министерства в национальном мессенджере Max, с начала лета в нашей стране действительно вступают в силу своды правил, касающиеся требований пожарной безопасности к стоянкам автомобилей. Однако нововведений по мобильным телефонам не предусмотрено. Ими можно пользоваться на заправках, и вариант подобного запрета МЧС не рассматривает.

Порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций определяется Правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства от 16.09.2020 № 1479, а также Сводом правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», добавили в ведомстве.

Ранее управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева рассказала агентству ТАСС, что разговор по мобильному телефону на заправке вне салона автомобиля может грозить водителям отказом в обслуживании с 1 июня. Более того, из-за подобных действий автомобилистов якобы могли внести в черные списки на АЗС. Но все это оказалось фейком.