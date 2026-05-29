14

В России повысят точность определения координат автомобильных аварий

За счет нововведений экстренные службы смогут быстрее оказывать помощь пострадавшим

Правительство РФ поставило задачу увеличить точность определения места ДТП для автоматического вызова экстренных служб. Нововведение должно быть реализовано в ближайшие годы за счет развития геолокации и информационных технологий.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России повысят точность определения координат автомобильных аварий

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ кабмина. Курировать проект поручили сразу трем ведомствам, в список которых вошли МВД, МЧС и Минздрав. Министерствам окажет необходимое содействие оператор Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Первый профильный доклад будет представлен властям в 2028 году. При необходимости последуют новые отчеты.

Напомним, с вероятностью 95% погрешность определения координат автомобиля терминалом ЭРА-ГЛОНАСС не должна превышать 15 м, согласно ГОСТ и техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 018/2011). В прошлом году глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утверждал, что к 2030 году ГЛОНАСС будет способен обеспечить точность около 2,5 м.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, сколько машин ездит по России с тревожной кнопкой.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует