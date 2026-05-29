В России повысят точность определения координат автомобильных аварий

Правительство РФ поставило задачу увеличить точность определения места ДТП для автоматического вызова экстренных служб. Нововведение должно быть реализовано в ближайшие годы за счет развития геолокации и информационных технологий.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ кабмина. Курировать проект поручили сразу трем ведомствам, в список которых вошли МВД, МЧС и Минздрав. Министерствам окажет необходимое содействие оператор Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Первый профильный доклад будет представлен властям в 2028 году. При необходимости последуют новые отчеты.

Напомним, с вероятностью 95% погрешность определения координат автомобиля терминалом ЭРА-ГЛОНАСС не должна превышать 15 м, согласно ГОСТ и техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 018/2011). В прошлом году глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утверждал, что к 2030 году ГЛОНАСС будет способен обеспечить точность около 2,5 м.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, сколько машин ездит по России с тревожной кнопкой.