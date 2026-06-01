МВД опровергло слухи об усилении проверок пожилых автомобилистов

Гаишники не планируют устраивать массовые облавы на возрастных водителей с 1 июня 2026 года. Некоторые СМИ опубликовали информацию о запуске тотальных рейдов, но это не соответствует действительности.

С начала лета за ними не стали пристальнее следить

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, инспекторы ДПС оказывают помощь всем участникам движения, попавшим в затруднительное положение. В том числе решаются проблемы пожилых автомобилистов. Однако накануне в Рунете появилась фейковая информация о том, что моторизированных пенсионеров планируют тормозить ради усиленного контроля их самочувствия.

Согласно проекту «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го», опубликованному в середине лета прошлого года, виновниками дорожных аварий чаще являются россияне старше 60 лет, среди пешеходов и велосипедистов на таких водителей приходится ощутимая доля смертельных случаев. Документ допускал, что в стране начнут пристальнее следить за состоянием водителей в солидном возрасте, включая меры по снижению количества ДТП с их участием. Однако министр внутренних дел Владимир Колокольцев исключил такие нововведения, посовещавшись с экспертами.

