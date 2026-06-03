Эксперт объяснил, чем вызван новый всплеск интереса властей к праворульным авто

В рамках реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года МВД, Минпромторг, Минтранс и институт НАМИ должны изучить риски участия праворульных автомобилей в дорожном движении. Кроме того, ведомствам поручено проработать вопрос о целесообразности разработки специальных программ обучения для водителей таких транспортных средств, особенно в регионах с их значительной долей в парке. Насколько актуальны эти инициативы, и не связаны ли они с планами властей вообще запретить «праворульки», разобрались эксперты портала «АвтоВзгляд».

Машины с «рулем в бардачке» не запретят, но будут жестко контролировать

И, наверное, начать надо со статистики аварийности. По словам CEO компании Carcraft Group Бориса Беленького, в 2024 году с участием праворульных машин у нас произошло 16 077 ДТП, в которых погибли 1734 человек — более 12% от всех аварий в стране. При этом доля праворульных ТС в общем парке — около 9%.

Показатель же так называемого транспортного риска (соотношение числа погибших на 10 000 транспортных средств) для «праворулек» составляет 4,9 — в два раза выше, чем для всех легковых авто (2,3).

Однако г-н Беленький считает, что сами по себе праворульные машины не более аварийны, чем леворульные. Просто, уверен специалист, у них выше статистика в одном конкретном маневре — обгоне на встречной полосе:

— И предлагаемые в рамках Стратегии меры никакого отношения к «запрету» машин с «рулем в бардачке» не имеют, — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд». — Речь идет о поиске решений для безопасной их эксплуатации и адаптации к инфраструктуре. При этом уже сейчас понятно, что самый высокий риск связан с загородными трассами, где водителю часто приходится обгонять. Из-за того, что шофер сидит справа, сектор обзора встречной полосы физически ограничен.

Также есть технические нюансы: настройки фар, рассчитанные на левостороннее движение, могут слепить встречных, а путаница с органами управления у новичков создает дополнительные сложности. При этом на Дальнем Востоке, где доля «правого руля» достигает 72%, общая аварийность не выше, чем в других регионах, — люди десятилетиями адаптировались, — подчеркивает специалист.

Что касается возможных мер по снижению инцидентов с участием праворульных автомобилей, то Беленький назвал утопией создание выделенных полосы для них. Более реалистичный подход — обязать владельцев устанавливать дополнительные зеркала, дублировать дорожные знаки по обеим сторонам дорог, ужесточить техосмотр.

— Баланс между свободой выбора транспортного средства и безопасностью будет соблюдаться, но владельцам праворульных машин стоит быть готовыми к тому, что ездить станет чуть сложнее, — резюмирует эксперт.