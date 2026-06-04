На «Госуслуги» добавили автомобили должников

В России появилась возможность получать сведения об автомобилях, владельцами которых являются должники, с помощью портала «Госуслуги». Новый функционал помогли реализовать МВД, Минцифры и Росреестр.

Об этом в своем официальном канале в национальном мессенджере Max сообщили представители Госавтоинспекции. Суть в том, что сейчас к арбитражным управляющим могут более оперативно поступать выписки из государственного реестра. Там содержится информация о наличии или отсутствии транспортных средств, зарегистрированных на должников.

Речь идет о специалистах, назначенных судом для осуществления процедуры банкротства. В качестве финансового оздоровления ей могут воспользоваться и простые россияне, и бизнесмены.

Уточняется, что благодаря новому онлайн-сервису непосредственное обращение к сотрудникам Госавтоинспекции больше не требуется. В результате временные затраты, связанные с получением необходимых данных, свелись к минимуму.