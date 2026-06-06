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Эксперты рассказали, безопасно ли передавать биометрические данные каршерингу

Арендовать авто под чужим аккаунтом больше не получится

К 2027 году пользователей каршеринга в России начнут верифицировать через Единую биометрическую систему (ЕБС). Власти хотят, чтобы перед каждой поездкой она устанавливала личность водителя и проверяла наличие у него «прав». Ответственными за реализацию назначены Минцифры, МВД и другие ведомства. Кроме того, до 2027 года аналогичную проверку возраста планируют ввести для проката электросамокатов. Но возникает вопрос: как будут храниться полученные данные, и не утекут ли они к злоумышленникам? Ответ на него портал «АвтоВзгляд» получил у специалистов.

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Автор
Анастасия Новикова

Изображение Эксперты рассказали, безопасно ли передавать биометрические данные каршерингу

Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, пояснил порталу «АвтоВзгляд», как будет организован сбор согласия пользователей. По его словам, сервисы каршеринга и проката самокатов должны будут в своих приложениях предоставить четкую и исчерпывающую информацию: какие биометрические данные собираются (например, фото лица, голос), как они обрабатываются, кому передаются, где и как долго хранятся.

По мнению эксперта, это реализуют через отдельный экран или пункт в настройках профиля, где пользователь поставит галочку напротив формулировки: «Я согласен на обработку моих биометрических данных через ЕБС для идентификации и верификации личности».

— Отказ от нажатия на эту кнопку не должен позволять продолжить процесс, — заявил Толкачев. — Учитывая, что цель новации — устанавливать личность водителя и проверять наличие в/у перед каждой поездкой, согласие, скорее всего, станет обязательным для доступа к услуге. Если пользователь не даст согласие, он не сможет арендовать автомобиль или самокат. Основная задача — борьба с недобросовестными гражданами, использующими чужие аккаунты или поддельные документы...

Что касается защиты персональных данных, то Толкачев отметил, что новое законодательство введет более строгие требования к этому процессу. Все действия граждан в приложении, на серверах оператора каршеринга и ЕБС должны защищаться современными криптографическими протоколами.

Биометрические шаблоны на стороне оператора необходимо будет шифровать надежными алгоритмами. Ключи шифрования должны храниться отдельно от зашифрованных данных.

Доступ к клиентской биометрии, скорее всего, дадут весьма ограниченному кругу сотрудников, которых, по идее, обяжут использовать многофакторную аутентификацию. При этом собеседник портала «АвтоВзгляд» подчеркнул необходимость независимых аудитов безопасности и уведомлений об утечках.

Михаил Берггрен, директор по внешним коммуникациям «Центра биометрических технологий» (ЦБТ), назвал биометрическую идентификацию в каршеринге перспективным сценарием.

— Конкретные решения еще предстоит определить. ЦБТ как оператор Единой биометрической системы готов вести эту работу вместе с каршеринговыми сервисами и регулятором, опираясь на уже действующие принципы работы системы, — заявил он.

Стратегия внедрения, по словам Берггрена, строится вокруг двух задач — удобства для пользователя и безопасности на дорогах. В перспективном сценарии водитель сможет подтвердить доступ к автомобилю за несколько секунд: без поиска документов, их фотографирования и загрузки в приложение. Идентификация через ЕБС поможет снизить риск подмены личности и использования автомобиля через чужой аккаунт.

— По данным МВД, на сегодня в России не зафиксировано ни одного случая мошенничества по платежным операциям с использованием биометрии, подчеркнут Берггрен.

В ГИС ЕБС биометрические образцы хранятся отдельно от персональных данных: в базе нет ни имени, ни фамилии, ни паспорта, ни адреса пользователей. Биометрические образцы не привязаны к их личным данным пользователей и хранятся в зашифрованном виде, не покидают периметра системы.

Отдельно представитель ЦБТ отметил: регистрация биометрии в России добровольна и бесплатна. Удалить биометрию можно в любой момент — через личный кабинет на «Госуслугах», через приложение «Госуслуги Биометрия» либо подав заявление в МФЦ. Также в МФЦ можно оформить полный отказ от сбора и размещения биометрии — после этого зарегистрировать ее повторно нельзя, пока отказ не отозван.

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