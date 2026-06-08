Эксперты считают ограничения прав начинающих водителей на дороге оправданным шагом

По мнению представителей пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр», ничего антиконституционного в инициативе нет. Дифференциация по стажу практикуется во всем мире, и такие ограничения — это не дискриминация, а попытка снизить аварийность. Однако внедрение поэтапного допуска гражданина к участию дорожного движения потребует изменений в ПДД и Кодексе об административных правонарушениях.
— Но инициатива правительства не ограничивается только запретом на мощные автомобили, — напоминают специалисты. — Также профильным ведомствам поручили рассмотреть другие барьеры для начинающих «рулевых». Среди возможных мер — запрет на поездки ночью, ограничение числа пассажиров и увеличение срока действия ученических в/у с обязательной отработкой практических навыков.
Что, в целом, логично и справедливо. И международный опыт подтверждает эффективность такого комплексного подхода. В Германии, скажем, для молодых водителей установлен 2-летний испытательный срок. В Австралии перед получением временных «прав» требуется накатать от 50 до 120 часов с опытным водителем. В Новой Зеландии действует многоступенчатая система допуска, а также запрет на ночные поездки и перевозку пассажиров. Россия, учитывая эту практику, может разработать собственную эффективную систему подготовки и допуска начинающих водителей, — резюмировали эксперты.
Если же говорить о возможных наказаниях за игнорирование грядущих запретов, то собеседники портала «АвтоВзгляд"предположили, что управление автомобилем, который по параметрам не соответствует стажу водителя, может быть приравнено к езде без «прав» и наказывать за это станут штрафом до 15 000 рублей.