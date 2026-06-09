В Госдуме призвали не штрафовать водителей, забывающих «права»

В нашей стране предложили не штрафовать водителей, если те, сев за руль, забыли взять с собой «права», свидетельство о регистрации автомобиля или полис ОСАГО. Речь идет о документах, наличие которых сотрудники ГИБДД могут проверить через электронные базы.

Их наличие можно проверить по электронным базам

Как сообщает ТАСС, с таким призывом выступил депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, направив соответствующее обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева. По словам парламентария, при актуальном уровне развития цифровых сервисов санкций за забытые документы быть не должно.

По словам г-на Слуцкого, на сегодняшний день в законодательстве не прописана разница между умышленным нарушением ПДД и простой человеческой забывчивостью. В результате автомобилист, оставивший водительское удостоверение дома, приравнивается к гражданину, вообще не имеющему права садиться за руль. Причем речь идет о наказании в размере 500 рублей.

Корректировки дадут возможность облегчить жизнь добросовестным водителям, а также снизить количество административных дел и коррупционные риски. Ведь некоторые представители дорожной полиции готовы решить вопрос, что называется, на месте без протокола.