В России ускорили регистрацию прав на машино-места

В нашей стране запустили ускоренную процедуру регистрации прав на машино-места. Росреестр ввел ее как для простых водителей, так и для бизнесменов, то есть физических и юридических лиц. В результате население сможет быстрее обзаводится собственностью, предназначенной для хранения автомобилей.

Как сообщает агентство РИА «Новости», список видов регистрационных действий с недвижимостью в России дополнили новыми позициями, касающимися не только машино-мест, но и нежилых помещений. Например, кладовых.

В целом новый порядок вещей призван сделать оформление различных объектов более удобным. По словам заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, сегодня необходимые услуги оказывают автовладельцам весьма оперативно. В частности, благодаря нововведениям процесс регистрации машино-места с момента подачи заявления и пакета документов занимает не более одного рабочего дня.

Напомним, машино-место предназначено исключительно для размещения транспортного средства, и оно является специально выделенной и обособленной частью здания или сооружения (паркинга, гаража). С правовой точки зрения считается полноценным объектом недвижимости с четкими границами и размерами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Госдума одобрила продление «гаражной амнистии» на пять лет.