Эксперт объяснил, почему водители забывают «права» дома и как этого избежать

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил отменить штраф для водителей, по тем или иным причинам оставивших «права» дома, поскольку инспектор может оперативно проверить наличие удостоверения по цифровым базам данных ГИБДД. По мнению парламентария, тогда закон начнет различать простую забывчивость и умышленный выезд на дорогу без предусмотренных законом документов. Инициатива поддержали не только юристы, но и психологи. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В частности, психолог Родион Чепалов подчеркивает, что идея выглядит разумной, поскольку закон становится менее карательным к бытовой ошибке. Ведь чаще всего, замечает эксперт, в/у забывают дома из-за сбоя в рутинном поведении. Человек обычно действует на «автопилоте»: ключи, телефон, кошелек, машина. Если утром был стресс, например, внезапный звонок, семейный конфликт, недосып, спешка — привычная цепочка легко рвется.

— Водитель 45 лет каждый день кладет «права» в одну куртку, но утром надевает другую. Молодая женщина меняет сумку и оставляет документы дома. Менеджер после ночного дедлайна берет телефон и ключи, но забывает кошелек. Это типичные ошибки внимания, а не желание нарушить закон, — пояснил Чепалов, но подчеркивает, что у инициативы есть обратная сторона: растет зависимость от цифровой инфраструктуры.

— Если на глухой дороге нет связи и инспектор не может «пробить» гражданина по базам, возникает ситуация неопределенности: водитель чувствует себя виноватым, инспектор вынужден действовать осторожно, потому что не может отличить забывшего человека от нарушителя, — предупреждает эксперт.

По словам Чепалова, риск для водителя в такой ситуации — потеря времени, стресс, возможное оформление нарушения или необходимость дополнительной проверки. Поэтому даже при развитии цифровых сервисов он не советует полностью полагаться на базы.

Психолог дал практический совет: сделать «ритуал выхода» — перед поездкой вслух проверить четыре пункта: «права», телефон, ключи, деньги. Еще лучше держать документы в одном постоянном месте и не перекладывать их между сумками и куртками.

— Цифровизация помогает, но психологически надежнее, когда у человека есть простая привычка самопроверки, — резюмировал Чепалов.