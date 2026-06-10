Эксперт объяснил, почему водители забывают «права» дома и как этого избежать

В частности, психолог Родион Чепалов подчеркивает, что идея выглядит разумной, поскольку закон становится менее карательным к бытовой ошибке. Ведь чаще всего, замечает эксперт, в/у забывают дома из-за сбоя в рутинном поведении. Человек обычно действует на «автопилоте»: ключи, телефон, кошелек, машина. Если утром был стресс, например, внезапный звонок, семейный конфликт, недосып, спешка — привычная цепочка легко рвется.
— Водитель 45 лет каждый день кладет «права» в одну куртку, но утром надевает другую. Молодая женщина меняет сумку и оставляет документы дома. Менеджер после ночного дедлайна берет телефон и ключи, но забывает кошелек. Это типичные ошибки внимания, а не желание нарушить закон, — пояснил Чепалов, но подчеркивает, что у инициативы есть обратная сторона: растет зависимость от цифровой инфраструктуры.
— Если на глухой дороге нет связи и инспектор не может «пробить» гражданина по базам, возникает ситуация неопределенности: водитель чувствует себя виноватым, инспектор вынужден действовать осторожно, потому что не может отличить забывшего человека от нарушителя, — предупреждает эксперт.
По словам Чепалова, риск для водителя в такой ситуации — потеря времени, стресс, возможное оформление нарушения или необходимость дополнительной проверки. Поэтому даже при развитии цифровых сервисов он не советует полностью полагаться на базы.
Психолог дал практический совет: сделать «ритуал выхода» — перед поездкой вслух проверить четыре пункта: «права», телефон, ключи, деньги. Еще лучше держать документы в одном постоянном месте и не перекладывать их между сумками и куртками.
— Цифровизация помогает, но психологически надежнее, когда у человека есть простая привычка самопроверки, — резюмировал Чепалов.