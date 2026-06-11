Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву отменить штраф за забытое дома водительское удостоверение. Парламентарий считает, что развитие цифровых сервисов и доступ инспекторов к электронным базам позволяют оперативно проверять наличие «прав». Поэтому лидер ЛДПР уверен, что наказывать автовладельца «за забывчивость» — излишняя мера «воспитания». Однако у этой вполне разумной инициативы есть серьезный минус: что делать шоферу и инспектору на трассе, где нет интернета и невозможно получить доступ к базам? Ответ на этот вопрос портал «АвтоВзгляд» получил у специалистов.

Так, по словам Татьяны Угаровой, автоюриста со стажем судебной практики более 15 лет, если в конкретной локации нет связи и у гражданина нет с собой в/у, инспектор не сможет подтвердить его наличие по базе. И по действующему законодательству вправе возбудить дело по ч. 1 ст. 12.3 КоАП, предусматривающей наказание в виде предупреждения или штраф в 500 рублей. Однако, подчеркивает эксперт, у водителя есть возможность заявить на месте ходатайство об отложении рассмотрения дела. Сделать это можно до того, как появится связь или он сможет предъявить «бумажные» права.

— Такое ходатайство заявляется отдельно в письменном виде или указывается в протоколе об административном правонарушении, — поясняет г-жа Угарова. — Таким способом водитель не избегает ответственности автоматически, но дело не разрешается окончательно на месте. Появляется возможность позже предъявить требуемый документ, получить справку из ГИБДД о наличии водительского удостоверения или подтвердить, что водитель не лишен права управления ТС...

Эксперт советует обосновать ходатайство фразой: «В настоящее время на месте отсутствует связь, невозможно получить доступ к электронным базам, удостоверение забыто дома. У меня оно есть, и я могу подтвердить его наличие по базе ГИБДД или справкой из МРЭО при последующем рассмотрении дела».

Этот способ не гарантирует, что сотрудник ГАИ откажется выписать штраф на месте. Инспектор может вынести постановление, если не признает ходатайство обоснованным. Но его наличие дает возможность позже подтвердить свою правоту и смягчить, а то и вовсе отменить наказание.

Однако в описанной ситуации существуют более серьезные риски. В пресс-службе ГК «Автодом» предупреждают: служивый, предположив, что водитель в принципе не имеет права управления, имеет полное основание воспользоваться ч. 1 ст. 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

И проблема тут даже не в размере штрафа (от 5000 до 15 000 рублей), который легко отменить по указанной выше схеме. Но, во-первых, делать это придется уже в суде, а не в подразделении ГАИ. А во вторых, в этом случае гражданина отстраняют от управления автомобилем и отправляют машину на штрафстоянку.

Поэтому даже если депутатское предложение будет одобрено, специалисты настоятельно рекомендуют автовладельцам всегда иметь при себе реальное водительское удостоверение, особенно при поездках за пределы крупных городов.