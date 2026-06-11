В Госдуме призвали разрешить покупку российских машин на маткапитал

Жители нашей страны должны получить возможность покупать автомобили российского производства с помощью материнского капитала. Такая практика уже существует в отдельных регионах, пора распространить ее на федеральный уровень.

Об этом агентству ТАСС заявил депутат Госдумы, председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам парламентария, его фракция не первый раз пытается добиться разрешения на использование материнского капитала для приобретения отечественных машин. Кроме того, те же деньги предлагается при необходимости пускать на ремонт жилья.

Сейчас многие российские регионы дают населению соответствующие возможности на уровне своих, местных выплат, это нужно семьям, подчеркнул г-н Миронов. По его мнению, в то же время необходимо сделать маткапитал прогрессивным, ощутимо повысить его на вторых и третьих детей. В первом случае планка должна вырасти до 1 млн рублей, во втором — до 1,5 млн, что повысит шансы не только на покупку автомобиля, но и жилья.

Как ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд», в Госдуме уже не раз отклоняли подобные предложения.