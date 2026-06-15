В Госдуме настаивают на увеличении штрафов за поддельные знаки «Инвалид»

В России снова хотят повысить штрафы для автомобилистов, которые без оснований устанавливают на свои машины знаки инвалидности. Действующий размер наказания рублем предлагается поднять в 1,5 раза. Кроме того, предусмотрены дополнительные санкции за повторное нарушение.

Как сообщает «Парламентская газета», группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветераном Ярославом Ниловым уже направила на рассмотрение правительства соответствующий законопроект.

Согласно пояснительной записке к документу, в последнее время в нашей стране становится все больше недобросовестных водителей, выдающих себя за инвалидов ради бесплатной парковки. В результате гражданам с реально ограниченными возможностями приходится тратить лишнее время на поиск свободной спецстоянки либо платить за обычные места.

Чтобы исключить подобные ситуации, авторы инициативы призывают повысить размер штрафа до 7,5 тыс. рублей с нынешних пяти. А повторное подобное нарушение должно обходиться уже в ощутимые в 25 тыс. «целковых», считают парламентарии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме призвали прекратить эвакуацию автомобилей инвалидов.