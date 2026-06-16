Депутаты фракции «Новые люди» предложили провести эксперимент по дистанционному техосмотру автомобилей. Аккредитованный оператор будет проверять машину по видеосвязи, а результат оформят электронной диагностической картой с усиленной подписью. Дистанционно эксперт сможет оценить госномер, VIN, внешний вид, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов и ремней безопасности. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько реализуема такая «удаленная проверка» и не станет ли она очередной лазейкой для тех, кто привык покупать диагностические карты без осмотра.

Удаленный ТО может стать лазейкой для мошенников, а практической пользы не принести

В пресс-службе ГК «Автодом» инициатива вызывает серьезные сомнения. По мнению дилеров, злоупотреблений при дистанционном техосмотре не избежать. Самая очевидная схема — «подмена» автомобиля: запись делают с исправной машиной, а диагностическую карту выдают на другую. Также возможны манипуляции со старыми видео или их компьютерная обработка для сокрытия дефектов.

— Предполагается, что удаленно можно будет сверять идентификационные признаки, внешнее состояние кузова, шин, стекол и ремней безопасности. Но ключевые системы, которые непосредственно влияют на безопасность, не будут оценивать дистанционно. Чтобы отследить эффективность торможения, герметичность гидравлических контуров, люфт рулевого управления и состояние элементов подвески, требуется специальное оборудование, — пояснили эксперты.

У дистанционного ТО есть и другие опасные последствия. МВД России регулярно предупреждает о существовании теневого рынка диагностических карт, которые оформляются за 15-20 минут без реального осмотра машины. Перевод ТО «на удаленку» может привести к легализации «серых» диагностических карт.

Применение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) проблему не решает, считают собеседники «АвтоВзглада»: она подтверждает только личность человека, но не достоверность видео. К тому же, на рынке уже появляются вредоносные приложения, которые имитируют дистанционную диагностику и одновременно похищают платежные данные пользователей.

— Эксперимент, по задумке авторов, должен повысить доступность техосмотра и снизить нагрузку на пункты. Однако вместо упрощения процедуры мы можем получить легализацию фиктивных диагностических карт и реальную угрозу безопасности на дорогах. А это уже проблемы не только с ГИБДД, но и с оформлением полисов ОСАГО, — подведи итог эксперты.