Новые «невидимые» комплексы видеофиксации нарушений появятся в машинах ДПС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства, в 2025-м российские регионы получили свыше 700 таких устройств, и аналогичные темпы оснащения сохранятся в ближайшие годы. Понарьин уточнил, что сейчас закупаются комплексы внутреннего расположения, то есть те, которые «нельзя распознать визуально», хотя существуют также варианты в палочном исполнении.

Среди ключевых функций новой системы чиновник выделил способность распознавать номерные знаки и параллельно сверять их с базами данных. Это, в свою очередь, позволяет оперативно выявлять транспортные средства, находящиеся в розыске, а также эффективно работать с иными информационными ресурсами, представляющими интерес для правоохранительных органов.