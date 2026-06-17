В Госдуме призвали регистрировать машины в МФЦ по всей России

В Государственной Думе предложили расширить функционал МФЦ, чтобы россияне смогли ставить там автомобили на учет без привязки к региону. Соответствующие обращения были направлены главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Пока такая практика существует в отдельных регионах

Как сообщает агентство ТАСС, инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославу Нилову. В качестве аргумента в пользу своей идеи парламентарий привел в пример успешный опыт города Шахты Ростовской области, где уже регистрируют автомобили в МФЦ. Процедуру организовали на единой площадке совместно с областным МВД.

Суть нововведений в том, чтобы наши соотечественники не тратили время на посещение многочисленных инстанций. В то же время должен снизиться уровень бюрократической нагрузки, а качество предоставления государственных услуг — вырасти.

По мнению г-на Нилова, в случае одобрения инициативы россияне смогут решать широкий спектр вопросов в более комфортных условиях. Например, не только ставить машину на государственный учет, но и проходить техосмотр или оформлять полис ОСАГО.