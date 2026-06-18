В Госдуме опять подняли тему передачи дорожных камер государству

В Государственной Думе в очередной раз предложили передать властям контроль над всеми дорожными камерами, фиксирующими нарушения ПДД в России. Согласно профильному законопроекту, обычные граждане не должны выступать в роли посредников, как и юридические лица, когда дело касается штрафов для автомобилистов.

Нововведение должно защитить и его права, и права автомобилистов

Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, соответствующая межфракционная инициатива уже направлена на отзыв в правительство. На рассмотрение кабмина поступил новый документ, где предусмотрены корректировки закона об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в нашей стране.

Г-н Нилов уверен, что в России должны иметь юридическую силу только те нарушения ПДД, которые в автоматическом режиме зафиксированы комплексами фото- и видеофиксации, находящимися исключительно в госсобственности. Подразумеваются и стационарные, и передвижные, и мобильные устройства.

Напомним, парламентарий ранее призывал запретить частные дорожные камеры в 2019-м, а также в 2023 году.