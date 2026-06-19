Эксперты объяснили, как и когда дорожные камеры начнут фиксировать незаконное использование знака «Инвалид»

Намедни депутаты Госдумы предложили увеличить штраф за незаконную установку на автомобиль знака «Инвалид» с 5000 до 7500 рублей, а в случае повторного нарушения — до 25 000 руб., о чем свидетельствует соответствующий законопроект, уже переданный на согласование в Правительство РФ. И велика вероятность, что предложение примут, причем его активное применение можно достаточно оперативно возложить на дорожные камеры. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

У людей с ограниченными возможностями действительно немало преференций, а в Москве им разрешена существенная экономия: за парковку своего автомобиля или транспортного средства, которое их перевозит, можно не платить, а само место будет расположено в непосредственной близости от пункта назначения. Естественно, нашлись и те, кто гордо налепил соответствующий знак на стекло и тем самым решил «обмануть систему».

Вскрыть махинацию очень просто: все машины, закрепленные за инвалидами, обязаны быть зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) и должны получить разрешение на использование опознавательного знака. И штраф за незаконное использование парковочного места, отведенного для людей с ограниченными возможностями, составляет 5000 рублей согласно ч. 2 ст.12.19 КоАП РФ. Только вот останавливает это не всех.

Однако федеральный бюджет нуждается в дополнительных поступлениях, а повышение безопасности дорожного движения — в соблюдение соответствующих правил, поэтому законотворцы решили ужесточить санкции: за незаконную установку на автомобиль знака «Инвалид» увеличить штраф до 7500 рублей, а в случае повторного нарушения — до 25 000. Но возможно ли контроль за самовольным нанесением знака «Инвалид» на стекло возложить на камеры, порталу «АвтоВзгляд» уточнили специалисты ассоциации «ОКО», объединяющей производителей и операторов систем фото- и видеофиксации.

— Технически современные комплексы без труда способны распознавать специализированные знаки, установленные на автомобилях, в том числе и опознавательный знак «Инвалид». Однако для вынесения штрафа только распознавания недостаточно: необходим юридически выстроенный механизм сверки данных.

Сегодня водитель должен зарегистрировать автомобиль в ФРИ и получить разрешение на использование опознавательного знака, причем на определенный срок. Но здесь ситуация аналогична истории с ОСАГО: данные с комплексов фото- и видеофиксации передаются исключительно в систему МВД «Паутина».

Передача в другие информационные системы ограничена постановлением Правительства РФ №752, вступившим в силу в 2024 году. При этом для автоматического выявления незаконного использования знака «Инвалид» необходимо обеспечить корректную сверку данных между системами МВД и Министерства труда и социальной защиты РФ, которое курирует ФРИ. Без такой интеграции комплекс может зафиксировать потенциальное нарушение, но юридически корректно вынести постановление будет невозможно, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в ассоциации.

Отдельно эксперты подчеркнули, что комплексы фото- и видеофиксации сами по себе не штрафуют: они лишь фиксируют потенциальное нарушение, после чего материалы проходят предварительную обработку, часть из них отбраковывается, а оставшиеся проверяет инспектор ЦАФАП. Именно он принимает решение о вынесении постановления либо об отклонении материала.

Не стоит забывать, что главная инновация 2026 года в работе отечественной системы фото- и видеофиксации — контроль за наличием полиса ОСАГО. Процесс его внедрения — сложный, долгий, но «пробивающий лыжню» для многих схожих случаев.

С высокой долей вероятности, запуск системы фиксации автомобилей без страховки позволит в будущем оперативно «включать» новые составы нарушений на камерах. В том числе — и за незаконно используемый знак «Инвалид».