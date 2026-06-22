В России пересмотрят подход к скоростным ограничениям на автодорогах

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на представителей Минтранса. На сегодняшний день он уже занимается проектом при участии профильных ведомств. Корректировки в действующие правила создаются с учетом фактической интенсивности движения, качества дорожной инфраструктуры, а также особенностей прилегающих территорий.
В министерстве добавили, что помимо всего прочего идет оценка возможности мониторинга соблюдения установленных положений после их внедрения. Рекомендации будут добровольными к применению, но по итогам их использования должен появиться конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил массовое превышение водителями разрешенной скорости на 20 км/ч.