Эксперты оценили, во сколько обойдется передача государству контроля над дорожными камерами

Ряд депутатов Госдумы во главе с Ярославом Ниловым предложили запретить частные комплексы фото- и видеофиксации и передать контроль над всеми так называемыми камерами ГИБДД государству. По их замыслу, юридические последствия для автовладельцев должны наступать только за те нарушения, которые зафиксированы исключительно «государевым электронным оком». Законопроект направлен в Правительство РФ. Аналогичные инициативы г-н Нилов вносил в 2019 и 2023 годах, но они в итоге были отклонены его коллегами. Портал «АвтоВзгляд» выяснил у экспертов: насколько жизнеспособна очередная попытка, есть ли в ней практическая польза и во что она обойдется бюджету?

Новация депутатов Госдумы ударит по бюджетам регионов, ни никак не поможет водителям

В ассоциации «ОКО» (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений) предложениесчитают сомнительным. Его авторы исходят из тезиса, что коммерческие организации якобы устанавливают камеры «в местах с запутанной организацией движения, где водители совершают неумышленные ошибки».

Однако это не так, подчеркивают наши собеседники. Согласно действующему законодательству, никто, кроме Госавтоинспекции и региональных транспортных властей не имеет права определять места установки камер. Перечень допустимых мест закреплен в ФЗ №257-ФЗ, и эти требования строго соблюдаются.

— Роль частных компаний сводится лишь к поставке оборудования, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию камер. Поэтому для водителей на практике ничего не изменится, — пояснили специалисты.

На сегодняшний день в России работает около 30 000 камер контроля за соблюдением ПДД. По разным оценкам, более половины из них находятся в собственности государства. Стоимость одного комплекса — от полутора до трех миллионов рублей в зависимости от конфигурации, плюс расходы на установку (от 500 000 руб.) и ежемесячное обслуживание.

— Сейчас значительную часть этих затрат берут на себя частные операторы, снижая нагрузку на бюджеты субъектов. На реализацию депутатской инициативы потребуются десятки миллиардов рублей из региональных бюджетов, — предупреждают в «ОКО».

Современные комплексы фото- и видеофиксации — сложные устройства. По сути — это компьютеры с подключенным периферийным оборудованием: камерой, вычислителем, радаром, модулем передачи данных, специализированным ПО и нейросетями «на борту». Для их эксплуатации нужен штат квалифицированных специалистов и специализированные сервисные центры.

Именно поэтому регионы часто выбирают вариант концессии или аренды устройств. В таком формате они получают камеры «под ключ» без крупных разовых вложений. Например, Москва еще в 2016 году перешла на аренду комплексов вместо покупки.

— Для региона это проще: не нужно брать на себя установку, обслуживание, ремонт и последующее списание устаревшего оборудования — оператор просто заменяет его на современное, — отметили в ассоциации «ОКО».

Авторы инициативы не описали механизм передачи частных камер в госсобственность. Неясно, будут ли они выкупаться, потеряют ли частные операторы контракты, и кто станет обслуживать новые «госкамеры». А без четкого плана и финансового обоснования законопроект рискует повторить судьбу предыдущих попыток его принятия, подчеркнули эксперты.