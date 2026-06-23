В ГАИ исключили ужесточение наказания для водителей за смартфоны с 1 июля

Госавтоинспекция заявила, что с наступлением середины лета в России не предусмотрено ужесточение ответственности за использование телефонов за рулем. Подобная информация, растиражированная в Рунете, оказалась фейком.

Правила их использования в машине не изменятся

По словам представителей ГАИ, в некоторых СМИ появилась информация, согласно которой с 1 июля 2026 года автомобилисты должны обзавестись специальным держателем для смартфона, но это не соответствует действительности.

Ждать усиленных наказаний за другие нарушения ПДД тоже не стоит. В том числе процедура проверки светопропускания автомобильных стекол останется прежней, хотя по Сети начала гулять «утка» об автоматизированных комплексах, умеющих дистанционно определять свойства тонировки.

Административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством, напомнили в Госавтоинспекции. Все реальные новшества публикуются на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Утвержденный документ затем размещают на официальном интернет-портале правовой информации.