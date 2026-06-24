В России не обсуждают запрет автомобилей с правым рулем

На сегодняшний день в нашей стране не обсуждается введение запрета на праворульные автомобили. Однако вопросы безопасности использования такого транспорта ведомства анализируют ради снижения аварийности.

В беседе с агентством ТАСС об этом сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев. Парламентарий прокомментировал один из пунктов плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Согласно документу, к 2028 году в России займутся комплексным исследованием рисков, связанных с праворульными машинами.

По словам г-на Григорьева, ему ничего неизвестно о подготовке запрета на соответствующий транспорт. Любые решения должны приниматься с учетом интересов населения и крайне аккуратно, отметил депутат.

Для Сибири и Дальнего Востока легковушки с правым рулем являются не экзотикой, а повседневным средством передвижения, напомнил парламентарий. По его мнению, резко менять законодательство без учета реальной жизни регионов будет несправедливо.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, сколько автомобилей с правым рулем насчитали в России в 2026 году.